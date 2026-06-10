JR East bautiza su nuevo tren expreso nocturno con el nombre “Luna Azul”

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Tokio, 9 de junio (Jiji Press)—Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) anunció el martes que “Luna Azul”, una expresión tomada del español, será el nombre de su nuevo tren expreso nocturno de plazas limitadas, cuyo estreno está previsto para el ejercicio fiscal de 2027.

Según la empresa, el nombre fue elegido para transmitir una sensación de lujo y de evasión de la rutina cotidiana.

Entre la primavera y el otoño, el tren operará dos servicios de ida y vuelta por semana entre la estación de Shinagawa, en Tokio, y la estación de Aomori, en la prefectura homónima, en el noreste de Japón, utilizando las líneas Jōetsu y Uetsu.

El trayecto tendrá una duración aproximada de entre 12 horas y media y 15 horas por sentido, y el tren podrá transportar hasta 125 pasajeros.

Durante el invierno, el servicio pasará a operar en horario diurno, con seis viajes de ida y vuelta semanales entre Shinagawa y la estación de Naganohara-Kusatsuguchi, en la prefectura de Gunma. En este caso, el recorrido durará entre dos horas y media y tres horas por trayecto, y la capacidad máxima será de 150 pasajeros.

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