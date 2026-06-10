Japón aprueba oficialmente los libros de texto digitales

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Tokio, 10 de junio (Jiji Press)—La Dieta, el Parlamento japonés, aprobó el miércoles una ley que permite el uso de libros de texto digitales como material didáctico oficial en las clases.

Tras la aprobación de las enmiendas a la Ley de Educación Escolar y otras leyes pertinentes en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta del órgano legislativo del país, los libros de texto digitales han dejado de considerarse material complementario y ahora pueden distribuirse de forma gratuita a los alumnos de las escuelas públicas de primaria, secundaria y bachillerato.

En virtud del nuevo marco jurídico, las juntas educativas locales decidirán qué tipo de libros de texto deben adoptar los centros educativos de su jurisdicción: impresos, digitales o “híbridos” (impresos y digitales).

Se prevé que el uso de los libros de texto digitales oficiales comience ya en abril de 2030, una vez que hayan superado las inspecciones gubernamentales en el ejercicio fiscal 2028.

Aunque los libros de texto digitales tienen la ventaja de que permiten a los niños comprender mejor las lecciones gracias al apoyo de vídeos y audio, hay quien teme que puedan provocar problemas de salud, como el deterioro de la vista.

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