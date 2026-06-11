Los tres megabancos de Japón emitirán conjuntamente una criptomoneda estable

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Tokio, 11 de junio (Jiji Press)—Los tres grandes bancos japoneses han anunciado sus planes de emitir conjuntamente una criptomoneda estable (stablecoin, un tipo de activo digital) vinculada a divisas como el yen y el dólar estadounidense, durante el presente año fiscal, que finaliza en marzo de 2027.

Según un comunicado emitido el miércoles, los bancos —MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. y Mizuho Bank— también han acordado crear un consejo para estudiar los marcos operativos de la criptomoneda estable y reforzar la cooperación con el fin de ampliar su uso.

Las tres entidades han venido realizando pruebas piloto desde noviembre del año pasado para la emisión conjunta, con el apoyo de la Agencia de Servicios Financieros. En función de los resultados, los bancos permitirán a los inversores utilizar criptomonedas estables para liquidar la compra de acciones, bonos y fondos de inversión.

También estudiarán la posibilidad de ampliar la gama de entidades financieras en las que se pueden utilizar estas criptomonedas.

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