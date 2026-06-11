El presidente de Toyota recibió una remuneración récord de 2.113 millones de yenes en el ejercicio fiscal 2025

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Nagoya, 11 de junio (Jiji Press)—El presidente del consejo de administración de Toyota Motor Corporation, Toyoda Akio, recibió una remuneración de 2.113 millones de yenes (unos 13 millones de dólares estadounidenses) durante el ejercicio fiscal 2025, convirtiéndose por tercer año consecutivo en el ejecutivo mejor pagado de la compañía, según informó el principal fabricante automovilístico japonés.

De acuerdo con el informe de valores publicado por Toyota el miércoles, la remuneración de Toyoda aumentó aproximadamente un 8 % respecto a los 1.949 millones de yenes percibidos el año anterior.

La empresa explicó que ha venido incrementando gradualmente la remuneración de su presidente para situarla en un nivel acorde con los estándares internacionales, teniendo en cuenta sus funciones y responsabilidades.

Por otro lado, la remuneración percibida por el vicepresidente del consejo, Satō Kōji, quien anteriormente ocupó el cargo de presidente de la compañía, descendió en el ejercicio concluido en marzo hasta los 803 millones de yenes, frente a los 826 millones del año anterior.

La remuneración total abonada a los 12 miembros del consejo de administración, incluidos los consejeros externos, ascendió a 4.131 millones de yenes, frente a los 4.439 millones pagados a 10 consejeros en el ejercicio precedente.

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