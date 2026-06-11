Starbucks se plantea vender su negocio en Japón

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Tokio, 11 de junio (Jiji Press)—La cadena estadounidense de cafeterías Starbucks está estudiando la posibilidad de vender su negocio en Japón, según informó Bloomberg. De concretarse la operación, su valor podría situarse entre 400.000 y 500.000 millones de yenes.

Fuentes conocedoras del asunto señalaron que una eventual venta de las operaciones japonesas de Starbucks despertaría un gran interés en el mercado, incluido el de fondos de inversión de capital privado que ya invierten en empresas competidoras y en compañías no cotizadas.

No obstante, todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Entre las alternativas que se están considerando figura también una salida a bolsa.

En 1996, Starbucks abrió en el exclusivo distrito de Ginza, en Tokio, su primera tienda fuera de Norteamérica. La compañía convirtió a su filial japonesa en una subsidiaria de propiedad íntegra en 2015.

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