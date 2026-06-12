Fallece a los 76 años el ex campeón mundial de boxeo de peso ligero Guts Ishimatsu

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Tokio, 11 de junio (Jiji Press)—El exboxeador profesional Guts Ishimatsu, primer japonés en conquistar un título mundial del peso ligero, falleció de neumonía el pasado 2 de junio en un hospital de Tokio. Tenía 76 años.

Ishimatsu, cuyo nombre real era Suzuki Yūji, nació en la prefectura de Tochigi, en el este de Japón. Debutó como boxeador profesional en 1966.

Tras fracasar en su intento de arrebatar el título mundial del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) al panameño Roberto Durán, logró proclamarse campeón mundial del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en 1974.

Ishimatsu defendió con éxito el cinturón del WBC en cinco ocasiones y puso fin a su carrera con un balance de 31 victorias (17 de ellas por nocaut), 14 derrotas y 6 empates. Era especialmente conocido por la potencia de su golpe de derecha.

Tras retirarse del boxeo, participó en numerosos programas de televisión y películas. También popularizó la expresión OK bokujō (“todo está bien”), que se convirtió en una frase muy conocida en Japón. En 1996 se presentó sin éxito a las elecciones para la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta.

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