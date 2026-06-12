El emperador Naruhito busca el apoyo de la ciudadanía para una propuesta relativa a la familia imperial

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Tokio, 11 de junio (Jiji Press)—El emperador Naruhito expresó el jueves su deseo de que se elabore un plan sobre el número de miembros de la familia imperial que cuente con el respaldo de la ciudadanía.

“Espero que sea una propuesta que obtenga la comprensión del pueblo”, declaró durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Imperial de Tokio antes de emprender, junto con la emperatriz Masako, una visita oficial a los Países Bajos y a Bélgica, programada desde el sábado hasta el 26 de junio.

El miércoles, los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras de la Dieta, así como representantes de los distintos partidos políticos, alcanzaron una propuesta de consenso destinada a garantizar un número suficiente de integrantes de la familia imperial.

La propuesta contempla dos medidas principales: permitir que las mujeres de la familia conserven su condición imperial después de contraer matrimonio y reincorporar, mediante adopción, a varones pertenecientes a la línea paterna de antiguas ramas de la familia que perdieron su estatus imperial.

No obstante, el emperador Naruhito evitó pronunciarse sobre el contenido concreto de la propuesta consensuada.

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