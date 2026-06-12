El Gobierno japonés trabaja en la elaboración de una enmienda a la Ley de la Casa Imperial

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Tokio, 11 de junio (Jiji Press)—El Gobierno japonés ha comenzado a trabajar en la elaboración de un proyecto de ley para revisar la Ley de la Casa Imperial, después de que el Ejecutivo del país alcanzara el miércoles un consenso sobre las medidas necesarias para garantizar un número suficiente de miembros de la Familia Imperial.

El Gobierno presentará primero un resumen del proyecto de ley previsto a los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras de la Dieta, el Parlamento de Japón, y posteriormente ofrecerá una explicación en una sesión plenaria en la que participarán los partidos políticos tanto del bloque gobernante como de la oposición.

Se prevé que el proyecto de ley será presentado en la Dieta a finales de este mes, con el objetivo de garantizar su aprobación durante la actual sesión parlamentaria, que finaliza el 17 de julio.

“Nos tomamos muy en serio el consenso alcanzado en el Parlamento y comenzaremos de inmediato a trabajar en la redacción de un proyecto de ley (para modificar la Ley de la Casa Imperial)”, declaró el jueves en una rueda de prensa Kihara Minoru, secretario en jefe del Gabinete y principal portavoz del Gobierno.

Isozaki Yoshihiko, responsable de asuntos parlamentarios del Partido Liberal Democrático (en el poder) en la Cámara Alta, declaró a los periodistas ese mismo día que la enmienda podría presentarse ante la Dieta a finales de junio.

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