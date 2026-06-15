Presentan en Japón un robot diseñado para ayudar en el cultivo de la uva

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Tokio, 12 de junio (Jiji Press)—Un robot multifuncional diseñado para ayudar en el cultivo automatizado de uvas Shine Muscat, una variedad de lujo, fue presentado el pasado viernes en una granja experimental de fruticultura de la ciudad de Yamanashi, en la prefectura homónima del centro de Japón.

El robot, de cuatro ruedas y propulsión autónoma, está siendo desarrollado por la Universidad de Yamanashi y otras entidades. Mide aproximadamente 120 centímetros de largo y unos 90 centímetros de ancho. Los accesorios de su brazo se intercambian en función del tipo de tarea que deba realizar.

Durante la demostración, el robot mostró cómo lleva a cabo las labores de aclareo de los racimos de uva (la eliminación selectiva de parte de los racimos de la vid).

Tras escanear los racimos con una cámara de 360 grados instalada en uno de sus brazos, la inteligencia artificial incorporada al robot determina qué frutos deben retirarse. A continuación, el robot utiliza una pinza mecánica para extraer las uvas seleccionadas del racimo.

El proceso de aclareo de un racimo requirió tres minutos, mientras que un trabajador experimentado puede completar la misma tarea en aproximadamente un minuto.

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