La oposición acusa a Takaichi de poner en riesgo el consenso parlamentario sobre la reforma de la Ley de la Casa Imperial

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Tokio, 13 de junio (Jiji Press)—Los partidos de la oposición está intensificando sus críticas después de que se conociera que la primera ministra Takaichi Sanae pidió a los dirigentes del Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) que, de cara a una reforma de la Ley de la Casa Imperial destinada a garantizar un número suficiente de miembros de la familia imperial, primero acuerden con el Partido Liberal Democrático (PLD) los detalles del proyecto de reforma. El PLD y el Ishin forman la coalición gobernante en Japón.

Algunas voces advierten de que los esfuerzos realizados en la Dieta para alcanzar un “consenso del poder legislativo” podrían quedar en nada.

El viernes, la primera ministra se reunió en la con Fujita Fumitake, copresidente del Nippon Ishin no Kai, entre otros dirigentes del partido. Según explicó Fujita, Takaichi solicitó durante el encuentro que “ambos partidos definan primero conjuntamente hasta los aspectos más detallados del diseño institucional”. También afirmó que “los dos partidos deben actuar de forma coordinada para que no surjan discrepancias cuando se haga pública la propuesta”.

Fujita declaró posteriormente a los periodistas que “en los proyectos de ley ordinarios también se sigue primero el procedimiento dentro de la coalición gobernante”, y que “Probablemente se expresó con esa lógica en mente”.

Desde mayo de 2024, los partidos gobernantes y de la oposición han celebrado una serie de reuniones plenarias bajo la supervisión de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras de la Dieta para debatir medidas destinadas a garantizar un número suficiente de miembros de la familia imperial. Dichos responsables parlamentarios informaron recientemente a la primera ministra de que se había alcanzado un “consenso del poder legislativo”. El Gobierno tiene previsto explicar en la Dieta los principios y el esquema general de la reforma basándose en ese acuerdo y presentar posteriormente el proyecto de ley con la mayor rapidez posible.

Ogawa Jun’ya, líder de la Alianza de la Reforma Centrista (ARC), declaró el día 13 que “las deliberaciones se han llevado a cabo superando las divisiones entre Gobierno y oposición”, y pidió prudencia para evitar “decisiones unilaterales”. Un veterano dirigente centrista criticó la iniciativa por apartarse de los acuerdos alcanzados entre los partidos y advirtió de que “podría desembocar en una situación conflictiva”.

Por su parte, Tamaki Yūichiro, líder del Partido Democrático para el Pueblo, cuestionó la actuación de la primera ministra en su cuenta de X (antes Twitter), preguntándose si ello significaba que “se va a ignorar el consenso del poder legislativo”. Más tarde, el sábado, declaró a la prensa en Hiroshima que “primero quiere confirmar si esas declaraciones fueron efectivamente realizadas”.

También Koike Akira, secretario general del Partido Comunista Japonés, expresó su rechazo en X, afirmando: “Entonces, ¿para qué sirvieron todas esas reuniones plenarias?”.

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