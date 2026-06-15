Japón acoge con satisfacción el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

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Tokio, 15 de junio (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, recibió con satisfacción el lunes la noticia del acuerdo alcanzado para poner fin a los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, afirmando en su cuenta de X (antes Twitter) que constituye “un gran paso hacia la estabilización de la situación”.

Asimismo, expresó su deseo de que “el memorando se aplique de manera constante, que se garantice efectivamente la libertad y la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que se alcance cuanto antes un acuerdo definitivo”.

En relación con el pacto, Takaichi señaló que “es el resultado de la voluntad de las partes implicadas de buscar una solución diplomática y de mantener negociaciones perseverantes”. También destacó que “valora en gran medida los esfuerzos de los países que han desempeñado hasta ahora un papel mediador”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu, emitió un comunicado en el que subrayó que Japón “seguirá realizando todos los esfuerzos diplomáticos posibles, en estrecha coordinación con la comunidad internacional, para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio en su conjunto”.

Durante una rueda de prensa celebrada el día 15, el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, fue preguntado sobre la posibilidad de desplegar a las Fuerzas de Autodefensa en el estrecho de Ormuz para participar en labores de retirada de minas o de escolta a buques civiles, pero se limitó a responder que “no hay ninguna decisión tomada al respecto”.

En cuanto a la posible ayuda japonesa para la reconstrucción de la zona, Kihara afirmó que el Gobierno “adoptará una decisión adecuada tras evaluar la evolución de la situación y las necesidades sobre el terreno”.

Por otro lado, el secretario en jefe del Gabinete señaló que “si el memorando se aplica de manera constante, cabe esperar una reducción de los riesgos que podrían ejercer presión a la baja sobre la economía japonesa y la economía mundial”.

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