El emperador Naruhito y la emperatriz Masako vieron el Japón-Países Bajos del Mundial junto a la familia real neerlandesa

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Ámsterdam, 14 de junio (Jiji Press)—El emperador Naruhito y la emperatriz Masako, de visita en los Países Bajos, vieron el domingo por televisión junto al rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Japón y Países Bajos.

Tras el encuentro, disputado en Estados Unidos y que concluyó con un empate 2-2, la familia real neerlandesa compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram. En una de ellas aparecen los cuatro miembros de ambas casas reales sonrientes y de pie, con toallas representativas de sus respectivos países alrededor del cuello. La otra muestra al emperador y al rey juntos.

Las imágenes fueron publicadas con un mensaje en neerlandés y japonés que destacaba que el deporte une a las personas. La Agencia de la Casa Imperial de Japón difundió una publicación similar en su propia cuenta oficial de Instagram.

Según la agencia, el encuentro fue organizado a iniciativa de la parte neerlandesa. Los reyes visitaron el castillo de Het Oude Loo, donde se aloja la pareja imperial japonesa. Tras cenar juntos, presenciaron allí el partido.

Fue la primera vez que la pareja imperial asistió a la retransmisión de un encuentro de la Copa Mundial junto a miembros de una familia real extranjera desde el torneo de 2002, organizado conjuntamente por Japón y Corea del Sur. En aquella ocasión, el entonces príncipe heredero Naruhito y la princesa heredera Masako vieron el partido entre Japón y Bélgica junto al entonces príncipe heredero Felipe de Bélgica y la princesa Matilde (actuales reyes de Bélgica) en el estadio Saitama 2002, situado en la prefectura de Saitama, al norte de Tokio.

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