Japón e Italia acuerdan impulsar el desarrollo conjunto de un avión de combate

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Roma, 15 de junio (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, acordaron el lunes promover el desarrollo conjunto de un avión de combate de última generación en cooperación con el Reino Unido.

En un encuentro celebrado en Roma, ambas líderes coincidieron asimismo en impulsar la cooperación en materia de seguridad económica, incluida la ampliación de las cadenas de suministro de tierras raras y otros minerales críticos.

Takaichi declaró en una rueda de prensa conjunta tras las conversaciones que Japón colaborará con Italia para acelerar el Programa Global de Aviones de Combate (GCAP, por sus siglas en inglés), integrado por Japón, el Reino Unido e Italia y destinado al desarrollo de un caza de nueva generación. Asimismo, celebró la firma de un memorando para reforzar las cadenas de suministro.

Meloni afirmó que Italia y Japón son socios estratégicos y señaló que pudo intercambiar opiniones con su homóloga japonesa sobre una amplia variedad de asuntos.

La primera ministra japonesa tiene previsto proponer un marco de cooperación para el almacenamiento de minerales críticos en la cumbre del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en Évian, en el este de Francia. Antes de la reunión, debatió la propuesta con Meloni.

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