Investigadores japoneses identifican 25 nuevos biomarcadores para la intoxicación por cianuro

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Tokio, 16 de junio (Jiji Press)—Un grupo formado por investigadores de la Universidad de Kindai, la Policía Prefectural de Aichi y otras instituciones anunció que ha identificado 25 nuevos biomarcadores (indicadores biológicos) capaces de detectar una intoxicación por cianuro.

Se espera que estos hallazgos contribuyan a mejorar la precisión de las investigaciones criminales y de la determinación de las causas de muerte. El estudio fue publicado en mayo en una revista científica internacional especializada en toxicología.

El cianuro es una sustancia extremadamente tóxica que ha sido utilizada en ocasiones en asesinatos y actos terroristas. Su detección requiere técnicas analíticas avanzadas y, además, su concentración en la sangre disminuye con el paso del tiempo. Por ello, se han venido desarrollando métodos de diagnóstico basados en metabolitos generados cuando el cianuro se combina con otras sustancias en el organismo.

El grupo de investigación, liderado por el profesor Zaitsu Kei, realizó experimentos con ratones en los que midió de forma exhaustiva numerosos metabolitos y analizó los cambios metabólicos provocados por la administración de cianuro. Como resultado, identificó 25 compuestos que permiten determinar con gran precisión si hubo o no exposición a esta sustancia. En el futuro, los investigadores llevarán a cabo nuevas verificaciones utilizando muestras procedentes de autopsias humanas y otros materiales biológicos.

Asimismo, se examinó el compuesto denominado ácido 2-amino-tiazolina-4-carboxílico (ATCA), considerado uno de los principales candidatos a biomarcador de la exposición al cianuro. Existía la preocupación de que la cantidad producida pudiera verse afectada por la dieta, ya que se forma mediante reacciones con componentes presentes en los alimentos. Sin embargo, tras alimentar a ratones con tres tipos distintos de pienso con diferentes niveles de dichos componentes, se confirmó que el ATCA apenas se ve influido por la alimentación.

El profesor Zaitsu señaló: “Si estos biomarcadores son validados, contribuirán a mejorar las técnicas forenses. Además, si se extiende la percepción de que los delitos cometidos con cianuro no pasarán desapercibidos, también podría lograrse un efecto disuasorio sobre la delincuencia”. Por su parte, Hisatsune Kazuaki, investigador del Instituto de Investigación Científica Criminal de la Policía Prefectural de Aichi, afirmó: “Queremos seguir avanzando en esta investigación para aprovechar el ATCA y los nuevos biomarcadores identificados y así realizar evaluaciones más precisas”.

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