Un buque vinculado a Japón sufre daños en el golfo Pérsico

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Tokio, 16 de junio (Jiji Press)—El ministro de Transporte, Infraestructuras y Turismo de Japón, Kaneko Yasushi, reveló el martes en una rueda de prensa que uno de los 38 buques vinculados a Japón que se encuentran varados en el golfo Pérsico sufrió daños tras un impacto de origen desconocido el sábado.

Kaneko confirmó que ningún miembro de la tripulación resultó herido y que el buque sigue en condiciones de navegar. Ningún otro buque vinculado a Japón se vio afectado.

Este incidente supone el segundo caso de daños sufridos por un buque vinculado a Japón en el golfo Pérsico desde marzo, cuando resultó dañado un portacontenedores operado por Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Tras el último incidente, el ministerio instó el domingo a la Asociación Japonesa de Armadores a que se asegurara de que los operadores marítimos aplicaran rigurosamente las medidas de seguridad para los buques y las tripulaciones en la zona.

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