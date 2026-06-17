Sharp entrará en el mercado de los dispositivos ponibles con un reloj inteligente y un anillo

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Osaka, 16 de junio (Jiji Press)—La empresa japonesa de electrónica Sharp anunció el martes que pondrá a la venta en julio su primer reloj inteligente y su primer anillo inteligente, marcando así su entrada a gran escala en el mercado de los dispositivos ponibles.

Dado que se considera que este mercado tiene un mayor potencial de crecimiento que el ya saturado mercado de los teléfonos inteligentes, Sharp aspira a convertir el negocio de la tecnología ponible en una nueva fuente de ingresos.

“La entrada de Sharp contribuirá a crear nuevas necesidades”, afirmó Nakae Masaaki, responsable de la división de negocios de comunicaciones móviles de la compañía, durante un acto de presentación de los productos.

Los dispositivos, que saldrán a la venta el 9 de julio, son el Karada Mate Watch y el Karada Mate Ring. Los usuarios podrán gestionar su salud simplemente llevándolos puestos, ya que permiten realizar un seguimiento de indicadores como la ingesta calórica y la frecuencia cardíaca.

El dispositivo con forma de reloj de pulsera mide automáticamente la ingesta de calorías a partir de los cambios en los niveles de líquidos corporales y de glucosa en el organismo, y también supervisa el nivel de hidratación.

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