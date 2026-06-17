Japón insta a Israel a actuar con la máxima moderación

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Tokio, 16 de junio (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Motegi Toshimitsu, instó a Israel a “actuar con la máxima moderación” ante la situación en Oriente Medio y expresó su profunda preocupación por los enfrentamientos entre Israel y el Líbano.

En una conversación telefónica con su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, Motegi instó a Israel a adoptar las medidas oportunas para la aplicación del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, afirmó que “La soberanía y la integridad territorial tanto de Israel como del Líbano deben respetarse por igual”.

Sa’ar expuso la postura de Israel, y los dos ministros de Asuntos Exteriores acordaron mantener una estrecha comunicación.

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