Los precios del pollo y los huevos en Japón alcanzan máximos históricos

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Tokio, 17 de junio (Jiji Press)—El Ministerio de Agricultura de Japón informó el martes de que los precios de venta al público del pollo y los huevos alcanzaron en junio sus niveles más altos desde que comenzó a recopilar estos datos, en agosto de 2003.

El precio medio nacional de la carne de pollo aumentó 1 yen respecto al mes anterior, hasta situarse en 155 yenes por cada 100 gramos.

Según el ministerio, la demanda de pollo, considerado una alternativa relativamente económica, se ha mantenido firme en un contexto de encarecimiento generalizado de los alimentos. Además, la subida de los precios del pollo importado ha impulsado la demanda de productos nacionales, contribuyendo al aumento de los precios.

Por su parte, el precio medio nacional de un paquete de diez huevos se situó en 309 yenes, igualando el máximo histórico registrado en marzo y mayo. Este incremento se ha visto influido por el sacrificio de aves debido a los brotes de gripe aviar.

El ministerio anunció asimismo un paquete de medidas destinado a garantizar un suministro estable de huevos, cuyos precios suelen dispararse cuando se producen brotes de gripe aviar. Entre las iniciativas previstas figuran la promoción de métodos de manejo avícola que permitan reducir al mínimo la necesidad de sacrificar aves y la creación de un grupo de estudio formado por representantes de los sectores público y privado para desarrollar sistemas que faciliten la detección temprana de pollos infectados.

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