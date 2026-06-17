Japón y el Mercosur iniciarán negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación económica

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Évian, Francia, 16 de junio (Jiji Press)—Japón y Brasil acordaron el martes iniciar negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación Económica que establezca un marco de libre comercio entre Japón y el Mercosur, el bloque comercial sudamericano.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebrada en Évian, en el este de Francia, donde se desarrolla una cumbre de tres días del Grupo de los Siete.

Mediante este futuro acuerdo, Japón pretende ampliar sus exportaciones de automóviles y otros productos al Mercosur, así como reforzar su seguridad económica diversificando sus fuentes de suministro de minerales críticos y energía.

Los cinco países miembros del Mercosur —Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia— suman una población de aproximadamente 300 millones de habitantes y un producto interior bruto (PIB) conjunto de alrededor de 3 billones de dólares.

En la actualidad, las importaciones procedentes del Mercosur y las exportaciones japonesas hacia la región representan cada una apenas alrededor del 1 % del comercio exterior total de Japón, por lo que el acuerdo previsto podría aportar importantes beneficios a ambas partes.

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