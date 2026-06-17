Japón apoyará la reconstrucción de las zonas afectadas por el conflicto en Oriente Medio

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Tokio, 17 de junio (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, declaró el miércoles que Japón tiene previsto apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el conflicto en Oriente Medio una vez que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo definitivo para poner fin a los combates.

“Una vez que se alcance un acuerdo final, haremos todo lo posible y desempeñaremos nuestro papel para lograr la paz, la estabilidad, la recuperación y la reconstrucción en todo Oriente Medio”, afirmó Kihara durante una rueda de prensa.

Según diversas informaciones periodísticas, el memorando de entendimiento alcanzado recientemente entre Estados Unidos e Irán incluye la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares destinado a proyectos de reconstrucción en Irán, algunos de los cuales serían ejecutados por empresas japonesas.

Kihara evitó pronunciarse en detalle sobre esta cuestión y señaló que el memorando aún no ha sido publicado.

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