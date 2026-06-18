El partido Sanseitō, en la oposición, propone crear una agencia dedicada a las políticas de extranjería

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Tokio, 17 de junio (Jiji Press)—El partido Sanseitō, en la oposición, presentó el miércoles un proyecto de ley para crear una agencia gubernamental encargada de coordinar las políticas relacionadas con los extranjeros entre los distintos ministerios y organismos de la Administración japonesa.

La propuesta, presentada en la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta, contempla la creación de esta agencia como un organismo externo dependiente de la Oficina del Gabinete y el nombramiento de un ministro responsable de la misma.

Asimismo, el proyecto prevé la supresión de la Agencia de Servicios de Inmigración, adscrita al Ministerio de Justicia. Sus funciones serían asumidas por la nueva entidad, que se encargaría de coordinar las políticas relativas a los extranjeros en ámbitos como el empleo, la seguridad social y la seguridad pública, en colaboración con los ministerios y organismos competentes.

El líder del Sanseitō, Kamiya Sōhei, declaró ante la prensa que las políticas hacia los extranjeros bajo el Gobierno de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, son “extremadamente insuficientes”. “Necesitamos políticas más firmes y claras”, afirmó.

Kamiya también pidió que se establezca un límite máximo al número total de extranjeros residentes en el país.

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