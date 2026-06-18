Japón permitirá una prohibición efectiva de los alojamientos para turistas en casas o pisos particulares

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Tokio, 17 de junio (Jiji Press)—La Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que tiene previsto permitir a los gobiernos locales prohibir de manera efectiva, mediante ordenanzas municipales, los alojamientos privados tipo minpaku cuando su actividad suponga una amenaza para el entorno residencial de la zona.

La medida busca responder con mayor eficacia a problemas causados por algunos huéspedes de estos alojamientos, como el exceso de ruido o el incumplimiento de las normas de separación y recogida de basura. La agencia prevé enviar una notificación a las administraciones locales de todo el país antes de que finalice este mes.

“Están surgiendo diversos problemas, ya que muchas instalaciones de minpaku se encuentran incluso en tranquilas zonas residenciales”, declaró el director de la agencia, Murata Shigeki, durante una rueda de prensa celebrada ese mismo día.

La ley que regula los alojamientos privados permite que las instalaciones de minpaku operen un máximo de 180 días al año. La agencia pretende facultar a los gobiernos locales para aprobar ordenanzas que reduzcan ese límite a cero días, lo que en la práctica equivaldría a prohibir su funcionamiento.

Se espera que estas prohibiciones de facto se adopten en aquellos lugares donde se prevea un aumento de los alojamientos minpaku en barrios residenciales tranquilos o en las proximidades de escuelas, con el consiguiente riesgo de deterioro del entorno de vida de los vecinos y del ambiente educativo.

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