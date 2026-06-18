Los trenes Shinkansen de las líneas Tōkaidō y San’yō contarán con compartimentos privados de “clase suprema”

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Tokio, 18 de junio (Jiji Press)—Las compañías de Ferrocarriles del Centro de Japón (JR Tōkai) y del Oeste de Japón (JR West) anunciaron el miércoles que a partir del 1 de octubre ofrecerán compartimentos privados la categoría Supreme Class (“Clase Suprema”) en sus trenes de alta velocidad Shinkansen.

Un compartimento privado para dos pasajeros, que se instalará en el séptimo vagón de los trenes de las líneas Tōkaidō y San’yō Shinkansen, costará 60.790 yenes (unos 378 dólares) por persona para un viaje de ida entre la estación de Tokio y la estación de Shin-Osaka, en Osaka, en el oeste de Japón. Esto supone 41.400 yenes más que el precio de un asiento premium en la categoría Green Car.

En el décimo vagón se instalarán compartimentos individuales, y los compartimentos semiprivados se pondrán en servicio en el ejercicio fiscal 2027, que comienza en abril del próximo año.

Los compartimentos contarán con asientos reclinables y puertas con cerradura, y solo se podrán adquirir por internet.

“La categoría Supreme Class nos permite ofrecer mejores servicios a los clientes que buscan una oferta de alta calidad”, declaró Niwa Shunsuke, presidente de JR Tōkai, en una rueda de prensa.

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