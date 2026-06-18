La pareja imperial de Japón asiste a una ceremonia de bienvenida en Ámsterdam

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Ámsterdam, 17 de junio (Jiji Press)—El emperador Naruhito y la emperatriz Masako, que se encuentran de visita de Estado en los Países Bajos, asistieron el miércoles a una ceremonia de bienvenida celebrada en la plaza Dam de Ámsterdam.

La pareja imperial japonesa llegó al lugar de la ceremonia desde el Palacio Real de Ámsterdam, donde se aloja, acompañada por el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima.

Durante el acto se interpretaron los himnos nacionales de ambos países y se rindieron honores con una guardia de honor. Posteriormente, la pareja imperial japonesa y la pareja real neerlandesa conversaron con unos treinta estudiantes japoneses residentes en los Países Bajos que también participaron en la ceremonia, y se fotografiaron con ellos.

Acompañados por el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, el emperador y la emperatriz se dirigieron a un monumento dedicado a los caídos en la guerra situado en la plaza, donde depositaron flores. Tras una interpretación de trompeta, guardaron un minuto y medio de silencio.

En una rueda de prensa celebrada el jueves de la semana pasada, antes del inicio de la visita, el emperador Naruhito se refirió al internamiento de ciudadanos neerlandeses por parte del ya desaparecido ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial y declaró: “Quisiera reflexionar sobre el hecho de que todavía hay personas que siguen sufriendo por ello”.

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