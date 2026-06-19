Kubo podría perderse el próximo partido de Japón en el Mundial por una lesión

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Nashville, Tennessee, 17 de junio (Jiji Press)—Aún no está claro si Kubo Takefusa podrá participar en el próximo partido de la selección de Japón en la Copa Mundial de la FIFA. Los “Samurai Blue” se enfrentarán a Túnez el 21 de junio.

La Asociación Japonesa de Fútbol informó el miércoles que, tras someter al jugador a una resonancia magnética en un hospital, se confirmó que sufre una lesión en la rodilla izquierda. No se han dado a conocer detalles sobre el alcance de la lesión ni sobre el tiempo estimado de recuperación.

La selección japonesa se enfrentó el domingo a Países Bajos en el primer partido de ambos equipos en la fase de grupos del Mundial. Kubo fue titular, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 75 de juego tras chocar con un jugador rival.

El futbolista no participó en el entrenamiento del equipo celebrado el miércoles en Nashville y permaneció recuperándose en la residencia de concentración de la selección.

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