Trump asegura que Japón se negó a participar en las operaciones militares contra Irán

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Évian, Francia, 17 de junio (Jiji Press)—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Japón se negó a sumarse a la operación militar estadounidense contra Irán.

En una rueda de prensa celebrada tras la cumbre del Grupo de los Siete en Évian, al este de Francia, Trump afirmó que había preguntado a la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, si Japón estaría dispuesto a “implicarse un poco”, pero que ella le había respondido que su país no deseaba hacerlo.

“Japón no estaba dispuesto a involucrarse durante la guerra”, añadió, y precisó que no presionó al país.

Cuando se le preguntó si había solicitado a otros miembros del G7 que enviaran tropas, Trump respondió que no las necesitaba. Manifestó su decepción por el hecho de que “ahora todos quieran” intervenir, pero no estuvieran dispuestos a hacerlo mientras el conflicto estaba en curso.

El miércoles, la primera ministra Takaichi se limitó a afirmar, en relación con el envío de las Fuerzas de Autodefensa al estrecho de Ormuz, que “se evaluará el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la situación real derivada del mismo”.

Una declaración de la cumbre del G7 sobre cuestiones geopolíticas, publicada el miércoles, incluía un acuerdo para colaborar con el fin de garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo.

Por otra parte, Trump destacó en rueda de prensa que la primera ministra Takaichi es su “mayor admiradora” y la elogió diciendo que “está haciendo un trabajo excelente”.

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