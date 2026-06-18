El emperador de Japón expresa sus deseos de paz durante un banquete en los Países Bajos

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Ámsterdam, 17 de junio (Jiji Press)—El emperador de Japón, Naruhito, expresó el miércoles su deseo de que prevalezca la paz durante un discurso pronunciado en un banquete celebrado en Ámsterdam y ofrecido por el rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, y la reina Máxima Zorreguieta.

Al referirse a la historia de enfrentamiento entre Japón y los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, el emperador declaró en su discurso en inglés: “Espero sinceramente que nuestros dos países sigan avanzando juntos por el camino de la paz en el futuro”.

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako, que se encuentran de visita de Estado en los Países Bajos, asistieron al banquete celebrado en el Palacio Real de Ámsterdam.

“Los prolongados intercambios entre nuestros dos países son, ni más ni menos, el fruto del extraordinario entusiasmo y de los esfuerzos de los gobiernos y los pueblos de ambas naciones”, afirmó el emperador, aludiendo a más de 400 años de relaciones que nunca se interrumpieron, ni siquiera durante el período en que Japón mantuvo una política de aislamiento nacional.

Al abordar la cuestión de la guerra, añadió: “Debemos esforzarnos siempre por aprender con humildad de nuestra historia, escuchar con compasión el dolor y la tristeza de las personas, y transmitir nuestras trágicas experiencias y sufrimientos a las generaciones futuras para que ese dolor nunca vuelva a repetirse”.

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