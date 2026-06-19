La Cámara Baja de la Dieta aprueba reformar la ley sobre referéndums nacionales relativos a enmiendas constitucionales

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Tokio, 19 de junio (Jiji Press)—La Cámara de Representantes de Japón (Cámara Baja) aprobó el viernes por mayoría un proyecto de ley para modificar la legislación que regula los referéndums nacionales relativos a las enmiendas constitucionales.

La iniciativa recibió el apoyo de la coalición gobernante encabezada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y de algunos partidos de la oposición, entre ellos la la Alianza de la Reforma Centrista (ARC) y el Partido Democrático para el Pueblo.

La reforma flexibilizaría los requisitos para el nombramiento de los supervisores de los referéndums, armonizándolos con los establecidos en la legislación electoral aplicable a los cargos públicos.

El proyecto de ley fue presentado conjuntamente por el PLD y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), así como por el Partido Democrático para el Pueblo y el Sanseitō.

La coalición gobernante aspira a que la ley quede aprobada definitivamente durante el actual período de sesiones de la Dieta, que concluirá el 17 de julio.

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