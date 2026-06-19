El emperador japonés visita la Universidad de Leiden y la sede de la Corte Internacional de Justicia

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Ámsterdam, 18 de junio (Jiji Press)—El emperador Naruhito se acercó el jueves a la Universidad de Leiden durante su visita de Estado a los Países Bajos, donde mantuvo conversaciones con estudiantes que están interesados en Japón.

La universidad más antigua de los Países Bajos, fundada en 1575, es la única del país que imparte estudios japoneses. El rey neerlandés Guillermo Alejandro, que acompañaba al emperador, se licenció en dicha universidad, situada en la ciudad de Leiden.

El emperador conversó con estudiantes y profesores en el jardín botánico de la universidad y le preguntó a un estudiante de arte japonés qué le había llevado a interesarse por esta disciplina.

A primera hora del día, el emperador visitó el Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, donde visitó una sala en la que se exponían retratos de antiguos presidentes del órgano judicial, entre ellos Owada Hisashi, padre de la emperatriz Masako, y el Gran Salón de la Justicia del tribunal.

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