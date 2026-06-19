Diez personas, entre ellas menores, resultan heridas en un incendio en una escuela primaria de Tokio

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Tokio, 19 de junio (Jiji Press)—Un incendio afectó el viernes a parte de una escuela primaria situada en una zona densamente poblada de Tokio, dejando diez heridos, la mayoría de ellos niños.

El fuego se declaró alrededor de las 11 de la mañana en la escuela primaria Takinogawa Daisan, en el distrito de Kita. Las llamas quedaron prácticamente extinguidas en aproximadamente una hora, tras haber arrasado unos 200 metros cuadrados.

Según fuentes como el Departamento de Bomberos de Tokio, el incendio se habría originado en un aula de música situada en la cuarta planta del edificio.

Los bomberos rescataron a tres alumnos y a un profesor que no habían podido evacuar por sus propios medios.

Uno de los estudiantes sufrió una fractura ósea durante la evacuación, mientras que otros siete presentaron inhalación de humo u otras lesiones. Además, dos profesores resultaron heridos.

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