Japón aumentará las tasas del visado para extranjeros por primera vez en 48 años

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Tokio, 20 de julio (Jiji Press)—El Gobierno japonés ha decidido aumentar las tasas de los visados para ciudadanos extranjeros mediante la revisión de una orden ministerial relacionada con esta materia.

La decisión, adoptada en una reunión del Gabinete celebrada el viernes, supone la primera modificación de las tarifas de los visados en 48 años, desde 1978.

La tasa para los visados de entrada única pasará de los actuales 3.000 yenes a 15.000 yenes, mientras que la correspondiente a los visados de entradas múltiples aumentará de 6.000 a 30.000 yenes. Las nuevas tarifas se aplicarán a las solicitudes presentadas a partir del 1 de julio.

El ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu, explicó en una rueda de prensa que la medida responde al aumento de los precios y añadió que no espera que tenga un impacto inmediato sobre la llegada de turistas a Japón.

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