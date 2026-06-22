Persiste la escasez de bolsas de basura en Japón por temor a la escasez de nafta

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Kobe, 22 de junio (Jiji Press)—La escasez de bolsas de basura oficiales sigue afectando a algunas zonas de Japón debido a la preocupación por el suministro de derivados del petróleo provocada por la inestabilidad en Oriente Medio. El problema persiste pese al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a sus enfrentamientos.

Ante esta situación, muchos gobiernos locales que exigen a los residentes desechar la basura en bolsas específicas han adoptado medidas temporales como permitir utilizar bolsas no designadas. Además, están prorrogando estas medidas por el momento, al tiempo que siguen de cerca la evolución de la situación.

Estas medidas se han implementado en respuesta al aumento de personas que compran dichas bolsas por temor a una escasez de suministro de nafta, una materia prima utilizada en la fabricación de productos plásticos.

En la ciudad de Kobe, en el oeste de Japón, las bolsas oficiales para la basura llegaron a agotarse temporalmente en algunos establecimientos comerciales, lo que llevó a las autoridades municipales a permitir durante todo el mes de junio el uso de bolsas no oficiales para la recogida de residuos, siempre que sean transparentes o semitransparentes. Según el ayuntamiento, hasta el 12 de junio había recibido cerca de 500 consultas de residentes sobre este asunto.

La ciudad mantendrá esta medida hasta finales de mes, tal como estaba previsto.

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