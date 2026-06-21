Japón se impone por 4-0 a Túnez en el Mundial

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Monterrey, México, 20 de junio (Jiji Press)—Japón goleó el sábado por 4-0 a Túnez en el segundo partido de la fase de grupos para ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en Monterrey.

Con esta victoria, los “Samurai Blue” lograron su primer triunfo en el Mundial que organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México. El conjunto japonés suma ahora cuatro puntos tras haber empatado 2-2 frente a Países Bajos en su debut.

Túnez, que ha perdido sus dos primeros encuentros, queda eliminado después de esta derrota y ya no tiene opciones de superar la fase de grupos. Por su parte, los Países Bajos también alcanzaron los cuatro puntos tras imponerse por 5-1 a Suecia en el partido disputado el mismo día.

Japón se adelantó pronto en el marcador gracias a un gol de Kamada Daichi. Antes del descanso, Ueda Ayase amplió la ventaja. En la segunda mitad, el equipo japonés mantuvo la presión y aumentó la diferencia con tantos de Itō Jun’ya y de nuevo de Ueda, que firmó así su segundo gol del encuentro.

Los cuatro tantos anotados por Japón constituyen la mayor cifra lograda por la selección japonesa en un partido de la Copa del Mundo. Además, Ueda se convirtió en el primer futbolista japonés en marcar dos goles en un mismo encuentro mundialista.

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