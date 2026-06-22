La primera ministra Takaichi afirma que la reducción del impuesto sobre el consumo se limitaría a dos años
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Tokio, 22 de junio (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, afirmó el lunes que cualquier reducción del impuesto sobre el consumo aplicado a los alimentos y las bebidas tendría una duración limitada de dos años.
“Quiero dejar esto claro. Dos años después de su entrada en vigor, se restablecerá”, declaró Takaichi ante la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta.
Al ser preguntada sobre si la rebaja expiraría al cabo de dos años incluso en caso de que la economía empeorara o la inflación persistiera, Takaichi respondió que la medida es únicamente “un puente” hasta que se implante un sistema de crédito fiscal reembolsable.
“Una vez concluido el período de reducción de dos años, prevemos devolver el impuesto a la actual tasa reducida del 8 %”, señaló.
“La posibilidad de ajustar la tasa del impuesto sobre el consumo en caso de que se produzcan acontecimientos como desastres naturales de gran magnitud o brotes de enfermedades infecciosas es una consideración política importante para mí”, añadió Takaichi.
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