Se celebra en Tokio una ceremonia para restituir el honor de las personas afectadas por la enfermedad de Hansen

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Tokio, 22 de junio (Jiji Press)—El lunes se celebró en Tokio una ceremonia para restituir el honor de las personas afectadas por la enfermedad de Hansen (lepra) en Japón, que fueron víctimas de discriminación debido a la política de aislamiento impuesta por el Estado en virtud de la Ley de Prevención de la Lepra.

La ceremonia fue organizada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón y ella asistieron, entre otros, el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, Ueno Ken’ichirō, quien expresó su determinación de que “esta historia no vuelva a repetirse jamás”.

En 2026 se cumple el trigésimo aniversario de la abolición de la Ley de Prevención de la Lepra. Durante la ceremonia, antiguos pacientes y otras personas depositaron flores ante un monumento conmemorativo y guardaron un minuto de silencio. En su discurso, Ueno afirmó: “Tomamos muy en serio el hecho de que los pacientes y sus familias sufrieran restricciones de sus derechos humanos, así como prejuicios y discriminación, y expresamos nuestras más sinceras condolencias a quienes fallecieron en medio de un profundo sufrimiento y una gran impotencia”.

Isao Tateyama, de 77 años, declaró: “Nosotros, los antiguos pacientes de la enfermedad de Hansen y nuestras familias, seguimos viviendo discretamente en una sociedad donde todavía persisten los prejuicios y la discriminación. Pedimos al Estado que redoble una vez más sus esfuerzos para construir una sociedad inclusiva en la que todos podamos convivir”.

El Gobierno japonés estableció el 22 de junio, fecha en la que entró en vigor la Ley de Compensación a los Enfermos de Hansen (que regula el pago de indemnizaciones a los afectados), como el Día de la Restauración del Honor y del Recuerdo. Desde 2009, celebra cada año por estas fechas una ceremonia conmemorativa.

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