Legisladores japoneses presentarán un proyecto de ley de ayudas a las víctimas civiles de la Guerra del Pacífico

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Tokio, 23 de junio (Jiji Press)—Un grupo de legisladores japoneses, integrado principalmente por miembros de la oposición, tiene previsto presentar a principios de julio, durante el actual período de sesiones de la Dieta, un proyecto de ley para prestar apoyo a las víctimas civiles supervivientes de la Guerra del Pacífico, que formó parte de la Segunda Guerra Mundial.

La decisión fue adoptada el lunes por los integrantes de un grupo multipartidista de parlamentarios que trabaja en favor de las personas que sufrieron bombardeos aéreos y otros daños durante la guerra.

Será la primera vez en 38 años que un proyecto de ley de estas características sea presentado ante el Parlamento japonés. El grupo está encabezado por Hirasawa Katsuei, diputado de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, perteneciente al gobernante Partido Liberal Democrático.

La propuesta contempla el pago único de 500.000 yenes (unos 3.000 dólares estadounidenses) a las personas que quedaron con discapacidad como consecuencia de los bombardeos sufridos durante la Guerra del Pacífico o de la Batalla de Okinawa, librada en Okinawa entre el ya desaparecido ejército imperial japonés y las fuerzas aliadas. Asimismo, el texto establece la realización de una investigación para determinar con mayor detalle el alcance de los daños sufridos por las víctimas.

Se estima que unas 3.200 personas podrían acogerse a estas ayudas y que el importe total de los pagos extraordinarios ascendería a aproximadamente 1.600 millones de yenes.

El Gobierno japonés ha abonado a antiguos militares y personal civil al servicio de las fuerzas armadas prestaciones como pensiones y otras compensaciones por un importe acumulado cercano a los 60 billones de yenes. En cambio, ha rechazado indemnizar a las víctimas civiles basándose en la denominada “doctrina de la resistencia” (juninron), según la cual todos los ciudadanos deben soportar por igual las adversidades de la guerra.

Kawai Setsuko, de 87 años, que perdió a su madre y a otros familiares durante los bombardeos sobre Tokio y ha reclamado durante años una legislación específica a través de la Asociación Nacional de Víctimas de los Bombardeos Aéreos, declaró: “Tengo grandes expectativas porque creo que esta legislatura es decisiva. Deseo que el proyecto salga adelante, pero antes que nada quiero que se abra un verdadero debate sobre la cuestión”.

Está previsto que el proyecto de ley sea presentado ante la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta.

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