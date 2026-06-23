El Shinkansen de diagnóstico “Doctor Yellow” de JR West dejará de circular el próximo mes de enero

Noticias

Osaka, 23 de junio (Jiji Press)—El tren de diagnóstico del Shinkansen “Doctor Yellow” de JR West será retirado del servicio en enero de 2027, según la información facilitada por la empresa ferrovicaria el lunes.

JR West y Ferrocarriles del Centro de Japón (JR Tōkai) han contado cada una con una unidad del “Doctor Yellow”, un tren especializado capaz de inspeccionar las vías y las catenarias mientras circula a alta velocidad.

En junio de 2024, ambas compañías anunciaron sus planes de retirar estos trenes de inspección. La unidad operada por JR Tōkai realizó su último servicio en enero de 2025.

Entre los aficionados al ferrocarril existe la creencia de que ver pasar al “Doctor Yellow”, famoso por su llamativo color amarillo, trae buena suerte o felicidad.

“Me entristece mucho la retirada de nuestro ‘Doctor Yellow’”, declaró el presidente de JR West, Kurasaka Shōji, durante una rueda de prensa celebrada el lunes.

La serie 500 del Shinkansen, que en 1997 fue la primera en Japón en iniciar el servicio comercial a una velocidad de 300 km/h, también será retirada en el mismo período.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]