Japón se propone duplicar el número de mujeres en carreras de ingeniería para 2040

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Tokio, 23 de junio (Jiji Press)—El Gobierno de Japón se ha fijado como objetivo duplicar para 2040 la proporción de mujeres matriculadas en carreras universitarias de ingeniería, en un esfuerzo por corregir la escasa presencia femenina en ámbitos como la inteligencia artificial, la aviación y la industria aeroespacial.

Estas áreas figuran entre los 17 sectores considerados estratégicamente importantes por la Administración de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.

Según un borrador de la Política Básica Anual para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, obtenido el lunes, en 2025 las mujeres representaban el 18 % del alumnado de las facultades de ingeniería. El Gobierno aspira a elevar esa proporción hasta el 36 % en 2040, y señala que existe una escasez de personal femenino en los campos de la ciencia y la tecnología.

El documento también establece que el Ejecutivo ofrecerá apoyo financiero, mediante subvenciones y otras ayudas, a las universidades que adopten medidas activas para aumentar el número de alumnas en las facultades de ciencias e ingeniería.

Además, el borrador indica que el Gobierno estudiará medidas de apoyo, como incentivos fiscales, para que las mujeres trabajadoras puedan recurrir con mayor facilidad a servicios de ayuda doméstica y cuidado infantil.

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