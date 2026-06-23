81.º aniversario del final de la Batalla de Okinawa: la prefectura recuerda a los 200.000 fallecidos

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Itoman, prefectura de Okinawa, 23 de junio (Jiji Press)—El martes se celebró en la prefectura de Okinawa una ceremonia conmemorativa para rendir homenaje a las aproximadamente 200.000 personas que fallecieron en la cruenta batalla terrestre librada hace 81 años en la prefectura más meridional de Japón durante la fase final de la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial.

Familiares de las víctimas y otros asistentes renovaron su compromiso con la paz durante el acto organizado por el gobierno de Okinawa en el Parque Conmemorativo de la Paz, situado en el distrito de Mabuni, en la ciudad de Itoman. La Batalla de Okinawa fue el enfrentamiento terrestre más sangriento librado en territorio japonés durante la guerra, y Mabuni fue escenario de los últimos y más encarnizados combates.

Entre los asistentes a la ceremonia figuraban el gobernador de Okinawa, Tamaki Denny, la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y los presidentes de ambas cámaras de la Dieta. Los participantes guardaron un minuto de silencio y depositaron flores en memoria de las víctimas.

En su declaración por la paz, Tamaki criticó el proyecto de traslado de la base aérea de los Marines estadounidenses de Futenma, situada en la ciudad de Ginowan, al distrito costero de Henoko, en la ciudad de Nago. “Buscamos una solución mediante el diálogo entre la prefectura y los gobiernos de Japón y Estados Unidos, no un traslado unilateral de la base”, afirmó.

El gobernador señaló además que el orden internacional se ha visto sacudido en los últimos años por los intentos de algunas grandes potencias de modificar el statu quo mediante el uso de la fuerza, y sostuvo que tales acontecimientos son “lo más alejado posible de los deseos de los habitantes de Okinawa y de las personas de todo el mundo que aspiran a la paz”.

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