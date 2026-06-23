El rey y la reina de Bélgica reciben a la pareja imperial japonesa en Bruselas

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Bruselas, 22 de junio (Jiji Press)—El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón, que se encuentran actualmente de visita oficial en Bélgica, llegaron el lunes al Palacio de Laeken, en Bruselas, donde fueron recibidos por el rey Felipe y la reina Matilde de este país europeo.

La pareja imperial se alojó anteriormente en el Castillo Real de Ciergnon, una residencia de la familia real belga, tras llegar al país desde los Países Bajos el sábado.

El rey Felipe y la reina Matilde recibieron a la pareja a unos 200 metros del palacio. Tras posar para las fotografías, los cuatro entraron juntos charlando.

El martes, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako tienen previsto asistir a una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Bruselas, situado en el centro de la capital, y a un banquete ofrecido por la pareja real belga.

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