Japón y el OIEA cooperarán en el desarrollo de reactores modulares pequeños

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Tokio, 24 de junio (Jiji Press)—El Ministerio de Industria de Japón y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) han acordado cooperar en el desarollo de reactores modulares pequeños (SMR, por las siglas en inglés de Small Modular Reactors).

El ministro de Industria, Akazawa Ryōsei, y el director general del OIEA, Rafael Grossi, firmaron un memorándum a tal efecto durante una reunión celebrada el martes en Tokio.

En virtud del acuerdo, Japón compartirá los conocimientos técnicos en materia de seguridad acumulados por su industria nuclear con los países que estén considerando la adopción de SMR y apoyará sus esfuerzos por desarrollar la infraestructura correspondiente y formar al personal necesario.

Los SMR son reactores más pequeños, con sistemas más sencillos y características de seguridad pasiva mejoradas.

Akazawa presentó también planes para impulsar la implantación de este tipo de reactores en Japón. Grossi afirmó que el memorándum es importante para la evolución del sector nuclear.

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