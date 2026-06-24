El emperador de Japón aboga por una amistad duradera con Bélgica en una cena de gala

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Bruselas, 23 de junio (Jiji Press)—El emperador Naruhito expresó su deseo de que la amistad y la cooperación entre Japón y Bélgica perduren en el tiempo durante un discurso pronunciado en un banquete ofrecido el martes por el rey Felipe y la reina Matilde en el Castillo de Laeken, en Bruselas.

Al señalar que los intercambios entre la familia imperial japonesa y la familia real belga se han extendido a lo largo de tres generaciones de emperadores —él mismo, su padre, el emperador emérito Akihito, y su abuelo, el difunto Hirohito—, Naruhito afirmó en japonés que espera sinceramente que ambos países, como amigos desde antiguo e insustituibles, continúen construyendo unas relaciones de amistad y cooperación que perduren para siempre.

Al banquete asistieron también la emperatriz Masako, la princesa heredera belga Elisabeth, de 24 años, así como el príncipe Gabriel, de 22 años, el príncipe Emmanuel, de 20, y la princesa Eléonore, de 18. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako se encuentran de visita de Estado en Bélgica.

Según la Agencia de la Casa Imperial de Japón, es la primera vez que alguno de los cuatro hijos de los reyes de Bélgica participa en un banquete ofrecido en honor de un jefe de Estado visitante.

Naruhito expresó además su satisfacción por poder visitar Bélgica este año, en el que se conmemoran 160 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, recordó que los intercambios entre las familias imperial y real comenzaron cuando el entonces príncipe heredero Hirohito visitó el país europeo.

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