El emperador de Japón agradece a los Países Bajos y a Bélgica su cálido recibimiento

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Namur, Bélgica, 24 de junio (Jiji Press)—El emperador de Japón expresó el miércoles su agradecimiento por la cálida acogida que él y su esposa, la emperatriz Masako, recibieron durante sus visitas de Estado a los Países Bajos y Bélgica.

“Estoy realmente feliz y profundamente agradecido por la cordial bienvenida que hemos recibido”, declaró el emperador ante los medios de comunicación en la ciudad belga de Namur.

Naruhito señaló que le había alegrado especialmente reencontrarse con miembros de las familias reales neerlandesa y belga, incluidas varias jóvenes princesas de una edad similar o cercana a la de la princesa Aiko, hija del emperador y la emperatriz.

“Nos alegra mucho ver cuánto han crecido”, afirmó. “Creo que hemos logrado tender un puente hacia la próxima generación”, añadió.

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako iniciaron su visita a los Países Bajos el 13 de junio y se trasladaron posteriormente a Bélgica el sábado. La última vez que visitaron ambos países fue en 1999 y 2013, respectivamente, cuando aún eran príncipes herederos. Naruhito ascendió al Trono del Crisantemo en 2019.

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