Un potente temblor sacude el noreste de Japón

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Tokio, 25 de junio (Jiji Press)—Un potente terremoto sacudió la región de Tōhoku, en el noreste de Japón, en la mañana del jueves, alcanzando una intensidad de 6 fuerte en la escala sísmica japonesa en la prefectura de Aomori, el segundo nivel más alto de dicha escala.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el temblor, de magnitud estimada de 6,9, se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana a una profundidad aproximada de 50 kilómetros frente a la costa de la prefectura de Iwate, situada al sur de Aomori. No se considera que el terremoto haya provocado ningún tsunami.

La intensidad sísmica de 6 fuerte se registró en la localidad de Hashikami, en la prefectura de Aomori. En la vecina ciudad de Hachinohe se observó una intensidad de 6 débil, el tercer nivel más alto de la escala japonesa, añadió la agencia.

Como consecuencia del terremoto, Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) suspendió los servicios en ambos sentidos de la línea de tren de alta velocidad Tōhoku Shinkansen entre las estaciones de Tokio y Shin-Aomori.

Por su parte, el Gobierno estableció una oficina de respuesta de emergencia en el centro de gestión de crisis de la Oficina del Primer Ministro.

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