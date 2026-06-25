Japón revisará el examen de conducir para personas de 75 años o más tras el aumento de la tasa de accidentes

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Tokio, 25 de junio (Jiji Press)—La Agencia Nacional de Policía de Japón anunció el jueves que comenzará a revisar la prueba obligatoria de aptitud para la conducción que deben realizar los conductores de 75 años o más con antecedentes de infracciones de tráfico, después de que un estudio de seguimiento revelara que este grupo presenta una mayor propensión a verse implicado en accidentes.

Según el informe publicado el mismo día por la agencia, la tasa de accidentes causados por conductores que se sometieron a dicha prueba fue 2,8 veces superior a la registrada entre aquellos que no estaban obligados a realizarla.

Ante las dudas sobre la eficacia del examen, la Agencia Nacional de Policía ha iniciado una revisión de su contenido. Para ello, constituirá un panel de expertos encargado de debatir posibles reformas y elaborar un informe, previsiblemente, a partir de agosto.

“Seguiremos revisando de forma continua el sistema de evaluación para garantizar que pueda identificar con precisión a los conductores que puedan representar un riesgo para la seguridad vial”, señaló un funcionario de la agencia.

La prueba de aptitud para la conducción fue introducida en 2022 con el objetivo de prevenir accidentes mediante la evaluación del deterioro de las capacidades físicas de los conductores de edad avanzada.

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