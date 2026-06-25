Confirman que los dos japoneses detenidos en China son empleados de Fuji Electric

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Tokio, 25 de junio (Jiji Press)—Fuentes conocedoras de la cuestión informaron el jueves que dos ciudadanos japoneses detenidos por las autoridades chinas en mayo en la ciudad de Dalian, provincia de Liaoning, son empleados de Fuji Electric.

Un portavoz de la empresa japonesa de electrónica señaló que “esta información no ha sido anunciada por la compañía y, por el momento, no tenemos comentarios al respecto”.

El Gobierno de Japón señaló el miércoles que ambos fueron puestos bajo custodia por sospechas de haber infringido la legislación china contra el contrabando de artículos cuya exportación está prohibida.

Según fuentes familiarizadas con el caso, las autoridades chinas sospechan que los detenidos pudieron haber vulnerado los controles de exportación impuestos por China sobre los minerales de tierras raras.

China ha endurecido gradualmente las restricciones a las exportaciones de tierras raras hacia Japón como parte de la presión ejercida sobre Tokio a raíz de unas declaraciones realizadas en noviembre por la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, acerca de Taiwán.

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