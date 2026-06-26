Japón cambiará el nombre de la Fuerza Aérea de Autodefensa por el de Fuerza de Autodefensa Aérea y Espacial

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Tokio, 26 de junio (Jiji Press)—La Dieta de Japón aprobó el viernes un proyecto de ley para reorganizar la Fuerza Aérea de Autodefensa como Fuerza de Autodefensa Aérea y Espacial.

Con esto, Japón pretende reforzar sus capacidades para llevar a cabo operaciones en el espacio, en un contexto en el que este ámbito adquiere una importancia cada vez mayor para la seguridad nacional.

El proyecto de ley, que modifica la Ley de Organización del Ministerio de Defensa, fue aprobado en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta, después de haber recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, en abril.

El cambio de denominación de la Fuerza Aérea de Autodefensa se hará efectivo antes de que concluya el ejercicio fiscal de 2026, que finaliza el próximo marzo. Será la primera vez que una de las tres ramas de las Fuerzas de Autodefensa (la terrestre, la marítima o la aérea) cambie de nombre desde la creación de estas en 1954.

La ley también incrementa de uno a dos el número de viceministros parlamentarios de Defensa, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta del ministerio ante situaciones de emergencia, como los desastres naturales.

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