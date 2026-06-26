Incluyen a personajes del manga ‘One Piece’ en el museo de cera de París

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París, 25 de junio (Jiji Press)—Luffy y otros protagonistas de la popular serie japonesa de manga y anime One Piece ya tienen un lugar en el museo de cera de París.

Las diez figuras de cera que representan a los integrantes de la tripulación de Sombrero de Paja, los primeros personajes de un anime japonés en incorporarse al Museo Grévin, fueron presentadas el jueves en un acto para invitados, un día antes de su apertura al público.

Durante el evento se proyectó un mensaje en vídeo de Tanaka Mayumi, la actriz de doblaje que da voz a Luffy. También asistió el cantante Kitadani Hiroshi, intérprete de varios de los temas de apertura de la serie de anime.

Inaugurado en 1882, el Museo Grévin recibe alrededor de 900.000 visitantes al año. En sus salas se exhiben más de 250 figuras de cera, entre ellas las del futbolista francés Kylian Mbappé, el presidente francés Emmanuel Macron y diversos personajes del cómic francés.

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