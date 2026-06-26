Un potente temblor de magnitud 5,6 sacude el este de la prefectura de Yamanashi

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Tokio, 26 de junio (Jiji Press)—Un fuerte temblor sacudió el centro de Japón en la noche del viernes y alcanzó una intensidad de 6 baja en la escala sísmica japonesa, el tercer nivel más alto de dicha escala, en la localidad de Fujikawaguchiko, en la prefectura de Yamanashi.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto se produjo alrededor de las 22:29, con epicentro en la zona de los Cinco Lagos de Fuji, en la prefectura de Yamanashi, al pie del monte Fuji, y a una profundidad aproximada de 20 kilómetros. El terremoto tuvo una magnitud estimada de 5,6.

Tras el fuerte temblor, el Gobierno estableció una oficina de respuesta de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro.

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