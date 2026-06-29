Fallece a los 91 años el cantante y actor japonés Miwa Akihiro

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Tokio, 28 de junio (Jiji Press)—El cantante Miwa Akihiro, célebre por Yoitomake no Uta y muchas otras canciones, falleció por causas naturales el pasado 20 de junio a los 91 años, según anunció el domingo su agencia artística a través de su sitio web oficial. Miwa desarrolló también una destacada carrera como actor.

Nacido en Nagasaki, en el suroeste de Japón, estuvo expuesto a la radiación de la bomba atómica lanzada sobre la ciudad el 9 de agosto de 1945. Posteriormente se trasladó a Tokio e ingresó en el instituto adscrito a la Universidad de Música Kunitachi. Abandonó los estudios antes de graduarse y debutó profesionalmente como cantante con tan solo 16 años.

Pronto comenzó a llamar la atención en el Ginpari, un célebre café-concierto especializado en chanson francesa situado en el exclusivo barrio tokiota de Ginza, donde su elegante apariencia no pasó desapercibida. En 1957 alcanzó su primer gran éxito con Meke Meke. Ocho años después, en 1965, Yoitomake no Uta, una canción de la que fue autor tanto de la letra como de la música, se convirtió también en un enorme éxito y pasó a ser una de las obras más representativas de su carrera.

Muy cercano al escritor Mishima Yukio, interpretó el papel protagonista del ladrón en Kurotokage (“El lagarto negro”), obra escrita por este, un personaje que acabaría convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de su trayectoria. Asimismo, protagonizó desde su estreno en 1967 Kegawa no Marie (“María de pieles”), obra del dramaturgo Terayama Shūji.

Miwa Akihiro destacó asimismo como actor de doblaje, prestando su voz a personajes de las películas de animación de Miyazaki Hayao, entre ellas La princesa Mononoke y El castillo ambulante. En televisión conquistó a un nuevo público gracias a programas de variedades como Ōra no Izumi, lo que le permitió alcanzar también una gran popularidad entre las generaciones más jóvenes.

En 2019 sufrió un leve infarto cerebral, aunque se recuperó rápidamente y continuó desarrollando una carrera extraordinariamente prolífica y diversa hasta estos últimos años.

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